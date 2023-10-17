233 дерева посадили в парках Брянска

233 дерева посадили в четырёх парках Брянска взамен спиленных. Об этом сообщили в городской администрации.

Самая масштабная посадка новых деревьев в этом сезоне прошла в парках областного центра. Акцию провели в рамках программы компенсационного озеленения Взамен спиленных аварийных или больных растений, в Брянске появились молодые клёны, ивы, ясени, дубы и березы.

В центральном парке имени 1000-летия Брянска высадили 36 деревьев, в «Майском» — 123, в парке-музее имени Алексея Толстого – 18, а в парке железнодорожников — 56.