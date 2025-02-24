28 бойцов «БАРС-Брянск» получили медали от Минобороны РФ. Об этом сообщили в городской администрации.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ о награждении 28 бойцов «БАРС-Брянск». В День защитников Отечества у Вечного огня на Партизанской поляне начальник Главного штаба сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Евгений Никифоров вручил им медали «За укрепление боевого содружества».

«Мы оправдаем доверие, и дальше будем прилагать все наши силы, чтобы обеспечить безопасность наших земляков, как и всех граждан России, защиту территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Задачи СВО будут достигнуты, враг будет разбит, победа будет за нами!» — сказал командир «БАРС-Брянск» Сергей Антошин.

В добровольческий отряд «БАРС-Брянск» входит 1 800 бойцов. Среди них – представители правительства региона, облдумы, городской администрации.