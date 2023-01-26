30 млн потратят на ремонт брянской улицы Молодой Гвардии

За 30 млн рублей в этом году отремонтируют улицу Молодой Гвардии в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

Долгожданный ремонт начнётся в этом году на улице Молодой Гвардии в Бежицком районе областного центра. В порядок приведут участок от улицы Ново-Советской до улицы Дружбы. Рабочие уложат новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, а также сделают новое освещения.

На капитальный ремонт 1,295 километра дороги уже заключен контракт. Торги выиграл ООО «Даймонд». На ремонт потратят чуть больше 30 миллионов рублей.