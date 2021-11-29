30 ноября в Брянской области прогнозируют сильный ветер

Жителей региона просят соблюдать осторожность.

30 ноября в Брянской области прогнозируют усиление ветра.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, во вторник в Брянске и области будет облачно. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедица. Температура воздуха составит +1 °С… +4 °С. Ночью и днем порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В результате погодных условий возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением электроснабжения, обрушением слабоукрепленных конструкций, повреждением кровель и падением деревьев.

Жителей Брянской области просят соблюдать осторожность.