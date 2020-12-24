31 декабря будет для брянцев нерабочим

Но в следующем году.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, объявляющее 31 декабря нерабочим днем. Правда, речь идет о 31 декабря 2021 года. Решение сделать его нерабочим мотивировано тем, что в будущем году эта дата выпадает на пятницу, а праздничные 2 и 3 января приходятся на субботу и воскресенье. Поэтому на федеральном уровне решили перенести выходной за один из этих дней на 5 ноября — пятницу между Днем народного единиства и выходными, а второй — на 31 декабря.

Как мы сообщали ранее, на состоявшемся вчера заседании Госсовета президент Владимир Путин поддержал предложение главы фракции единороссов в Госдуме Сергея Неверова сделать 31 декабря выходным. Но оговорился, что провести все нужные формальности на федеральном уровне власти уже не успеют, остается только рекомендовать сделать это всем субъектам РФ. О реакции на эту рекомендацию властей Брянской области информации пока нет.