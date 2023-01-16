317 точек доступа в интернет построили в сёлах Брянщины

В селах и деревнях Брянской области потроили 317 точек общего доступа в Интернет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Брянской области реализовали первый этап федерального проекта по устранению цифрового неравенства. В населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек построил 317 точек общего доступа к интернету.

В рамках второго этапа в селах и деревнях с числом жителей от 100 до 500 человек в 2021 году построили 50 базовых станций. А в 2022 году ещё 17 населенных пунктах получили доступ к качественной мобильной связи и 4G-интернету.