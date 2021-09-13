32 новых автобуса пустят на дороги Брянска в часы пик

Дополнительный транспорт будет курсировать по утрам и вечерам.

В Брянске идет подписание контракта с поставщиком 32 новых автобусов «МАЗ-103445». Стоимость контракта составила 291 миллион рублей.

Трехдверные автобусы вместимостью более 100 человек оборудованы кондиционерами, механическим устройством для посадки инвалидов-колясочников и световыми информационными табло. С их поставкой в парке городского автотранспортного предприятия будет насчитываться 258 новых автобусов, купленных с 2018 года.

Контракт на поставку окончательно будет подписан в начале этой недели, после чего начнется поэтапная поставка автобусов в Брянск.

По данным мэрии, новые автобусы добавят на муниципальные маршруты в утренние и вечерние часы пик.