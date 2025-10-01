32 тысячи кубометров пескосоляной смеси заготовили на зиму в Брянске

32 тысячи кубометров пескосоляной смеси заготовили для обработки улиц на зимой в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На заседании коллегии при главе Брянской горадминистрации Александре Макарове обсудили подготовку к зиме. С 20 октября на всех участках дорожного управления города круглосуточно будут дежурить механизированные бригады. Технику уже начали переоборудовать. Пять комбинированных дорожных машин из 37 оснастили уже отвалами для уборки снега. Всего для очистки улиц задействуют 125 единиц специализированной техники, а также около 140 рабочих.

Глава администрации подчеркнул, что на дороги должен высыпаться смешанный в правильных пропорциях реагент с оглядкой на температуру окружающей среды.

«Уже сейчас должны быть скорректированы и отработаны маршруты движения коммунальной техники с учётом появления в городе новых дорог. От самых больших улиц — с движением общественного транспорта — ко второстепенным дорогам. Мы не знаем, какой будет зима, но мы должны быть готовы противостоять любым осадкам», — заключил Александр Макаров.