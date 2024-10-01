350 котельных Брянска готовы к холодам

350 котельных Брянска готовы к началу отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс службе мэрии.
На совещании в горадминистрации обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону. Заместитель председателя городского комитета по ЖКХ Сергей Ботаговский отметил, что все 350 котельных областного центра готовы к холодам. Также специалисты проверили свыше 500 километров тепловых сетей и заменили почти 30 километров теплотрасс. На ремонт и подготовку потратили более 38,5 млн рублей.
Из 2 600 многоэтажек Брянска с централизованным теплоснабжением готовы к получения тепла 2 589. С пятью управляющими компаниями, заведующие 11 домами коммунальщики ведут работу, чтобы ускорить процесс получения паспортов готовности.
Все объекты соцсферы, культуры, образования, здравоохранения и спорта города к отопительному сезону готовы.
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