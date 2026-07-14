Улицу Куйбышева отремонтировали в Брянске по нацпроекту

2026, 14 июля 18:21

Улицу Куйбышева отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Капремонт завершился на улице Куйбышева в Бежицком районе Брянска. Почти два километра дороги обновил подрядчик от улицы 3-го Интернационала до улицы Литейной.

Специалисты уложили на проезжей части двухслойное асфальтобетонное покрытие и привели в порядок тротуары. На участке от улицы Калужской до улицы Молодой Гвардии рабочие построили ливневую канализацию. Также подрядчик установил дополнительное наружное светодиодное освещение. Около школы № 39 обустроили искусственные неровности, а рядом с медучреждением сделали удобную парковку.

В завершении ремонта на улице Куйбышева поставили дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Работы провели по ведется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Объект готовят к приемке в эксплуатацию.