Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Улицу Куйбышева отремонтировали в Брянске по нацпроекту

2026, 14 июля 18:21
Улицу Куйбышева отремонтировали в Брянске по нацпроекту
Источник фото

Улицу Куйбышева отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.  

 

Капремонт завершился на улице Куйбышева в Бежицком районе Брянска. Почти два километра дороги обновил подрядчик от улицы 3-го Интернационала до улицы Литейной. 

Специалисты уложили на проезжей части двухслойное асфальтобетонное покрытие и привели в порядок тротуары. На участке от улицы Калужской до улицы Молодой Гвардии рабочие построили ливневую канализацию.  Также подрядчик установил дополнительное наружное светодиодное освещение. Около школы № 39 обустроили искусственные неровности, а рядом с медучреждением сделали удобную парковку. 

В завершении ремонта на улице Куйбышева поставили дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Работы провели по ведется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».  Объект готовят к приемке в эксплуатацию.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Заммэра Брянска обсудил перспективы сотрудничества с председателем Белорусского землячества
14 июля 08:07
Заммэра Брянска обсудил перспективы сотрудничества с председателем Белорусского землячества
Мужчина и ребёнок пострадали в ДТП в Брянске в воскресенье
13 июля 16:41
Мужчина и ребёнок пострадали в ДТП в Брянске в воскресенье
Свыше 60 000 квадратных метров травы за выходные скосили в Брянске
13 июля 14:12
Свыше 60 000 квадратных метров травы за выходные скосили в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15829) брянск (7051) ДТП (2802) ГИБДД (2372) прокуратура (2140) уголовное дело (2083) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1687) мчс (1560) коронавирус (1272) дороги (1109)