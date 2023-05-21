36 объектов водоснабжения построят и реконструируют на Брянщине

В этом году 36 объектов водоснабжения построят и реконструируют в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В регионе реализуют федеральный проект «Чистая вода» в Брянской области. В программу с 2019 по 2024 годы включено 163 объекта стоимостью почти два миллиарда рублей.

«В этом году работы будут вестись на 36 объектах в 22 муниципальных образованиях региона. Всего планируется построить и реконструировать 123,5 км сетей водоснабжения, 30 артезианских скважин, 28 водонапорных башен, 34 насосные станции. На эти цели предусмотрено 651,778 млн рублей. Заключены муниципальные контракты, работы уже начались», — уточнил Александр Богомаз.

А за четыре года в регионе построили и реконструировали 77 объектов. Среди них — сети водоснабжения протяженностью 158,5 км, 56 скважин, 64 насосных станции, 45 водонапорных башен и четыре резервуара запаса воды.

«Результат — обеспечение качественным водоснабжением более 120 тысяч жителей нашей области» – заключил брянский губернатор.