Город32

39% брянцев высказались против covid-free-зон

2021, 27 июля 08:30 Общество
39% брянцев высказались против covid-free-зон
Источник фото

Жители Брянской области не поддержали и распространение QR-кодов.

39% жителей Брянской области абсолютно не поддерживают инициативы властей по введению covid-free-зон.

Отношение жителей Брянской области к инициативе властей по введению covid-free-зон и распространение QR-кодов на посещение фитнес-клубов, салонов красоты и культурных мероприятий выяснила служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Опрос проводили с 12 июня по 15 июня среди 2102 респондентов по всей России, в том числе в Брянской области.

Только 11% жителей региона полностью поддерживают инициативы властей по введению covid-free-зон. Тех, кто абсолютно не поддерживает оказалось значительно больше – 39%. В основном одобряют планы властей люди пожилого возраста.

13% брянцев считают, что распространение действия QR-кода будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации. Полностью не согласных также больше – 37%.

23% опрошенных жителей региона уже сделали прививку, 7% записались на вакцинацию, и лишь 8% сделают прививку в том случае, если QR-код распространится на посещение салонов красоты, фитнес-клубов и культурных мероприятий.

От посещения фитнес-клубов, салонов красоты и культурных мероприятий, даже если для этого потребуется QR-код, не готовы отказаться 32% жителей Брянской области.

Читайте также
12 брянцев умерли от COVID-19 за сутки
27 июля 11:30
12 брянцев умерли от COVID-19 за сутки
Брянский губернатор не общается с населением, несмотря на рекомендации президента
26 июля 13:40
Брянский губернатор не общается с населением, несмотря на рекомендации президента
11 брянцев умерли от коронавируса за сутки
26 июля 12:00
11 брянцев умерли от коронавируса за сутки
Еще 10 брянцев и один иногородний пациент умерли от COVID-19
25 июля 19:42
Еще 10 брянцев и один иногородний пациент умерли от COVID-19

Новости регионов

26.07.2021 11:18
Объем промышленной очистки воды на МЖД увеличен в 2 раза в первом полугодии
Объем промышленной очистки воды на МЖД за 6 месяцев текущего года увеличен на 259 тыс. куб. метров, что на 67,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом потребление воды предприятиями железнодорожного транспорта в границах дороги сократилось на 8,6 % (201,0 тыс. куб. м). Такого результата удалось достичь за счет реконструкции очистных сооружений
21.07.2021 13:05
А у нас во дворе…
Лето – жаркое время не только для работников сферы АПК, но и для строителей и дорожников, которые трудятся над созданием комфортной городской среды и благоустраивают наши дворы, скверы и парки. Промежуточные итоги реализации на Смоленщине регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» подвели в ходе совещания, которое прошло в администрации региона под председательством губернатора Алексея Островского.
21.07.2021 13:03
Личный пример
Темпы вакцинации от коронавируса в регионе набирают обороты, всё больше людей делают прививки как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации, которые по указанию губернатора Алексея Островского теперь работают с 8 утра до 21.00. Немало среди смолян и тех, кто приходит на ревакцинацию. На прошлой неделе губернатор Алексей Островский сделал повторную прививку от COVID-19
21.07.2021 12:47
На особом контроле
Губернатор проинспектировал ход строительства школы и детсада в Соловьиной роще. Масштабное строительство продолжается в микрорайоне Соловьиная роща, где ведётся возведение двух важнейших социальных объектов – школы и детского сада. На стройплощадках побывал губернатор Алексей Островский, который проинспектировал ход работ. Напомним, что строительство дошкольного учреждения осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». На
20.07.2021 12:41
Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленской области в первом полугодии 2021 года
С начала года в Смоленском регионе Московской железной дороги нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к росту числа происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество несчастных случаев с людьми в зоне движения поездов выросло с 6 до 8. Если в прошлом году происшествий с детьми не было, то в

Актуальные темы

Общество
Богомаз потребовал наказать медиков «по верхней планке» за липовую вакцинацию
Экономика
Район дороги Брянск I – Брянск II назвали перспективным для застройки
Политика
Татьяну Цыганок освободили от должности директора брянского экодепартамента
Политика
Сенатор Бабаков рассказал, как сделать россиян богатыми
Общество
Умерла главная медсестра Брянского физдиспансера Алла Журавлева

Новости партнёров

Состоялось 2 заседание Общественного совета при Брянском УФАС России и пресс-конференция руководителя
Состоялось 2 заседание Общественного совета при Брянском УФАС России и пресс-конференция руководителя

30.06.2021 в Брянском УФАС России состоялось 2 заседание Общественного совета при Брянском УФАС России.

Подписка в подарок: «Лицей» поддержит семьи с детьми
Подписка в подарок: «Лицей» поддержит семьи с детьми

В сервисе цифрового образования «Лицей» от «Ростелекома» стартовала выгодная акция для семей с детьми. При оформлении подписки на одного ребенка второй получит доступ к «Лицею» в подарок до конца 2021 года. Подключиться для получения подарка нужно до 31 августа 2021 года.

Объем промышленной очистки воды на МЖД увеличен в 2 раза в первом полугодии
Объем промышленной очистки воды на МЖД увеличен в 2 раза в первом полугодии

Объем промышленной очистки воды на МЖД за 6 месяцев текущего года увеличен на 259 тыс. куб. метров, что на 67,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом потребление воды предприятиями железнодорожного транспорта в границах дороги сократилось на 8,6 %  (201,0 тыс. куб. м).

Игорь Маковский провел совещание по повышению уровня клиентоориентированности филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Игорь Маковский провел совещание по повышению уровня клиентоориентированности филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Генеральный директор энергокомпаний о бсудил с профильными руководителями выполнение мер по повышению качества взаимодействия с потребителями на территории 20 регионов присутствия Обществ. В начале 2020 года в рамках годовой Коллегии было объявлено о старте масштабной программы по созданию и совершенствованию каналов и механизмов обратной связи с жителями и организациями, в том числе за счет опережающего развития интерактивных сервисов.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».