39% брянцев высказались против covid-free-зон

Жители Брянской области не поддержали и распространение QR-кодов.

39% жителей Брянской области абсолютно не поддерживают инициативы властей по введению covid-free-зон.

Отношение жителей Брянской области к инициативе властей по введению covid-free-зон и распространение QR-кодов на посещение фитнес-клубов, салонов красоты и культурных мероприятий выяснила служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Опрос проводили с 12 июня по 15 июня среди 2102 респондентов по всей России, в том числе в Брянской области.

Только 11% жителей региона полностью поддерживают инициативы властей по введению covid-free-зон. Тех, кто абсолютно не поддерживает оказалось значительно больше – 39%. В основном одобряют планы властей люди пожилого возраста.

13% брянцев считают, что распространение действия QR-кода будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации. Полностью не согласных также больше – 37%.

23% опрошенных жителей региона уже сделали прививку, 7% записались на вакцинацию, и лишь 8% сделают прививку в том случае, если QR-код распространится на посещение салонов красоты, фитнес-клубов и культурных мероприятий.

От посещения фитнес-клубов, салонов красоты и культурных мероприятий, даже если для этого потребуется QR-код, не готовы отказаться 32% жителей Брянской области.