4000 жителей воспользовались бесплатной пересадкой в автобусах Брянска за месяц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отдел по транспорту горадминистрации подвёл промежуточные итоги бесплатной пересадки на автобусных маршрутах, стартовавшей 1 марта. За месяц услугой воспользовались 4000 пассажиров. Половина из них — льготники: пенсионеры, студенты и школьники.

В мэрии планируют добавить новые маршруты для бесплатной пересадки. Напомним, она действует на определённых маршрутах в течение часа при безналичной оплате проезда.