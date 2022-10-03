43 мастерские открыли в брянских техникумах

За четыре года в учреждениях среднего профессионального образования региона появились 43 современные мастерские.

В Брянской области работает 28 техникумов и колледжей, а также шесть вузов, которые реализуют программы среднего профессионального образования.

По 30 направлениям готовят квалифицированных рабочих и по 101-ой – специалистов среднего звена.Заведения обеспечивают кадрами 13 ключевых отраслей экономики региона.

По федеральному проекту «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» за четыре года в техникумах создали 43 суперсовременные мастерские. На это потратили более 181 млн рублей. К концу 2024 года планируют открыть ещё 16 мастерских.