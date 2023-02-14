500 квартир расселят в Брянске

В этом году планируют расселить 500 квартир в аварийных домах областного центра. Об этом рассказали в городской администрации.

На улице Витебской в Бежицком районе областного центра полным ходом идёт строительство пятиэтажки для переселенцев из аварийного жилья. Новый дом рассчитан на 138 квартир: 98 однокомнатных, 39 двухкомнатных и одна трёхкомнатная. Рабочие компании «Монолитстрой» уже возвели несколько этажей. Также параллельно идёт монтаж окон. А там, где закрыт тёплый контур и установлены межкомнатные перегородки, специалисты прокладывают электрику и делают сантехническую разводку.

Сюда переедут семьи более чем из 20 домов областного центра, признанных аварийными. Завершат стройку в конце года. На работы выделено более 335 млн рублей.

Ещё один дом для переселенцев построят в Бежице. Пятиэтажку на 100 квартир возведут по улице Баумана, 17-19 на участке в 4 100 квадратных метров. Сейчас по дому идут торги.

В этом году в Брянске планируют расселить 500 помещений, площадью более 11 тысяч квадратных метров.