60 брянцев сдали кровь в День православного донора

37 человек сделали денежные пожертвования.

17 февраля в Брянске в очередной раз прошел День православного донора.

Такие акции проходят в Брянской епархии по договоренности с областной станцией переливания крови с 2013 года.

Передвижную станцию развернули у Свято-Троицкого кафедрального собора. Кровь пришли сдать 70 человек, однако после медицинского осмотра были допущены лишь 60.

37 горожан внесли пожертвования – их направят на благотворительные цели. От Брянской епархии каждый донор получил в подарок шоколад.