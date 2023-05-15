Более двухсот литров крови доставили из Брянска в Херсонскую область

Более двухсот литров компонентов крови доставили из Брянской обалсти в Херсонскую область. Об этом рассказал главный врач Брянской областной станции переливания крови Дмитрий Пёхов.
Напомним, недавно коллектив Брянской станции переливания крови получил благодарность министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Министр отметил вклад сотрудников в обеспечение медицинских организаций Херсонской области компонентами донорской крови.
Сотрудники брянской станции переливания крови уже сделали восемь рейсов с ценным грузом в Херсонскую область. Объем компонентов крови превысил 200 литров.
Главный врач станции отметил, что благодаря эффективной системе, налаженной с помощью регионального департамента здравоохранения, руководства областью и при поддержке федерального центра, учреждение полностью обеспечивает жителей региона необходимыми препаратами, но и может оказать помощь другим регионам, в том числе и Херсонской областью.
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