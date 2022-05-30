60% тротуаров сделали на улице Медведева в Брянске

Освещение готово на 20%.

На улице Медведева в Брянске на 60% готовы тротуары.

Ремонт на двухкилометровом участке делает «Водоканал Дубровский». значительная часть улицы — грунтовая дорога через частный сектор. Теперь она будет двухполосная и асфальтированная.

Подрядчик уже приступил к формированию щебёночного основания дороги. Тротуары готовы уже на 60 %, а освещение – на 40%. Кроме того, на улице уже сделали ливневую канализацию.