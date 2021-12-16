64 класса в брянских школах закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Чаще всего болеют дети в возрасте от 7 до 14 лет.

В Брянских школах 64 класса закрыли на карантин из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Людмила Трапезникова.

По ее словам, чаще всего гриппом и ОРВИ болеют дети в возрасте от 7 до 14 лет. Эпидемиологический порог в школах превышен на 24%. В закрытых на карантин классах заболели более 20% детей.