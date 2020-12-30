На контейнерных площадках в несколько раз увеличился объем отходов. В основном это упаковка от товаров, подарков и напитков. Чтобы избежать завалов мусора, перевозчики уже второй день делают дополнительные рейсы.

Такая ситуация в новогодние праздники традиционная. Поэтому для сотрудников регионального оператора по обращению с ТКО и компаний-перевозчиков праздничные дни самые напряженные. Ведь мы обязаны заботиться о чистоте вокруг 365 дней в году. Поэтому диспетчерская служба АО «Чистая планета» будет работать даже тогда, когда все будут отдыхать.

– Мы ежедневно контролируем работу перевозчиков, занимающихся вывозом отходов с контейнерных площадок. В новогодние праздники люди отдыхают, дарят друг другу подарки, устраивают застолья и объем отходов увеличивается. Поэтому компаниям, занимающимся транспортированием ТКО, придется работать в усиленном режиме, а нам их контролировать, – говорит генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников. – Все мусоровозы оснащены системой ГЛОНАСС, но мы просим всех жителей области, если у вас будут переполнены контейнеры или график вывоза отходов будет нарушен, сообщить об этом региональному оператору, позвонив по телефону нашей диспетчерской службы 8(4832) 606-444. И мы сделаем все, чтобы проблема была решена в кротчайший срок.