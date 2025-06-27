70 брянских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Брянской области подвели итоги основного периода Единого государственного экзамена. Выпускникам стали известны результаты ЕГЭ по информатике, биологии, географии и иностранным языкам.

На информатике от 80 до 99 баллов получили 16,4 % из 862 брянских выпускников.

Выпускники Старской школы Дятьковского района Екатерина Никишина и Брянского городского лицея № 2 им. М. В. Ломоносова Евгений Толбухин сдали экзамен на максимальный результат.

Из 399 участников ЕГЭ по английскому языку 17,8 % получили от 80 до 99. Более 1000 брянских школьников сдали биологию. От 80 до 99 баллов набрали 15% участников. ЕГЭ по географии сдавали 65 брянских выпускников. От 80 до 99 получили 15,4 % участников.

На сегодняшний день в Брянской области 70 максимальных результатов ЕГЭ. Шесть выпускников получили высший балл дважды.