78 раз с начала года в домах брянцев отключалось электричество

За большие перерывы наказывали должностных лиц.

В 1 квартале 2022 года в Брянской области произошло 135 случаев прекращения подачи энергоресурсов. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

В том числе 78 раз отключалось электричество, 48 – вода и девять – отопление.

В основном продолжительность отключения ресурсов не превышала нормы. Но в некоторых случаях за большие перерывы из-за аварий прокуратура вносила представления руководителям ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Должностных лиц наказывали.