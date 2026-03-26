800 окопных свечей изготовили брянские школьники для военных

2026, 26 марта 11:27

800 окопных свечей изготовили брянские школьники для военных. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Учащиеся центра образования «Перспектива» города Брянска собрали гуманитарную помощь для добровольческого отряда «БАРС-Брянск». Ученики два месяца мастерили фитили для 800 окопных свечей, а родители помогли залить парафин. Также для бойцов собрали маскировочные сети, медикаменты, продовольствие и теплые вещи.

Ребята привезли посылки в отряд. А бойцы провели для школьников экскурсию по территории отряда. Также ребята посетили столовую и попробовали настоящую солдатскую еду.