2026, 26 марта 11:27
800 окопных свечей изготовили брянские школьники для военных. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

Учащиеся центра образования «Перспектива» города Брянска собрали гуманитарную помощь для добровольческого отряда «БАРС-Брянск». Ученики два месяца мастерили фитили для 800 окопных свечей, а родители помогли залить парафин. Также для бойцов собрали маскировочные сети, медикаменты, продовольствие и теплые вещи. 

Ребята привезли посылки в отряд. А бойцы провели для школьников экскурсию по территории отряда. Также ребята посетили столовую и попробовали настоящую солдатскую еду.

