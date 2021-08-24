95% преподавателей БГУ сделали прививку от коронавируса

В университете продолжается вакцинация от COVID-19.

В университете имени академика И. Г. Петровского 95% преподавателей сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт университета.

Прививки делают все: руководители учебного заведения, лидеры студенческих общественных объединений, преподаватели, сотрудники и студенты.

Руководство университета призывает всех студентов вакцинироваться. Для этого на базе фельдшерского здравпункта ВУЗа 2 и 9 сентября будут работать кабинеты вакцинации.