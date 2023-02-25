96 машин купили для защиты брянских лесов

96 автомобилей закупили для защиты лесов Брянской области от пожаров. Об этом сообщили и в пресс-службе регионального правительства.

Брянская область — это первый регионом, который за счет собственных бюджета закупила форменное обмундирование работников лесного хозяйства. Также полностью обновили и лесопатрульную технику. Так, на закупку 96 автомобилей потратили 72 млн рублей. Ещё 8 млн рублей выделили на внедрение системы дистанционного мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель». На вышках сотовой связи установили 45 видеокамер, которые транслируют обстановку в лесах.

Только в прошлом году в регионе купили 9 единиц лесопожарной техники, 22 комплекта лесопожарного оборудования и 740 метров пожарных рукавов.