Акция «Счастливая мама» прошла в брянском цирке

Акция «Счастливая мама» для многодетных семей прошла в цирке Брянска. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Благотворительная акция «Счастливая мама» прошла в областном центре. В Брянский государственный цирк на представление пригласили две многодетные семьи.

В семье Александра и Жанны Сергеенко — 11 родных детей. Жанна Леонидовна в 2009 году была удостоена медали «Материнская слава».

Нелли Корнева воспитывает девять детей, своих и приемных детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

«На Брянщине сложилась добрая и важная традиция поддержки многодетных семей. Вы все большие молодцы, мы гордимся вами!» — сказал вице-мэр Сергей Антошин мамам-героиням.

Женщинам вручили цветы, а детям — сладкие подарки.