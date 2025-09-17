Акция «Сила земли» прошла в Брянске В день 82-й годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

В центре Брянска мероприятия в честь 82-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и 1040-летия образования города продолжила акция «Сила земли». На Площади Партизан прошла церемония передачи земли, привезенной с памятных мест региона, от ветеранов Великой Отечественной войны участникам СВО.

Ученик Брянской кадетской школы им. Героя России Шкурного Фёдор Симоненко и юнармеец школы №6 Иван Бацуев передали гильзу ветерану Великой Отечественной войны Борису Васильевичу Шапошникову. Представитель поколения Победителей вручил символ силы, веры и памяти участнику спецоперации Алексею Шульге и представителю отряда БАРС-Брянск Антону Растворову.