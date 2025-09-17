Акция «Сила земли» прошла в Брянске В день 82-й годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.
В центре Брянска мероприятия в честь 82-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и 1040-летия образования города продолжила акция «Сила земли». На Площади Партизан прошла церемония передачи земли, привезенной с памятных мест региона, от ветеранов Великой Отечественной войны участникам СВО.
Ученик Брянской кадетской школы им. Героя России Шкурного Фёдор Симоненко и юнармеец школы №6 Иван Бацуев передали гильзу ветерану Великой Отечественной войны Борису Васильевичу Шапошникову. Представитель поколения Победителей вручил символ силы, веры и памяти участнику спецоперации Алексею Шульге и представителю отряда БАРС-Брянск Антону Растворову.
17.09.2025 11:43
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным?
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами. Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
17.09.2025 11:42
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного