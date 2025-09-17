Город32

Акция «Сила земли» прошла в Брянске

2025, 17 сентября 16:33 Общество
Акция «Сила земли» прошла в Брянске
Источник фото

Акция «Сила земли» прошла в Брянске В день 82-й годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. 

 

В центре Брянска мероприятия в честь 82-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и 1040-летия образования города продолжила акция «Сила земли». На Площади Партизан прошла церемония передачи земли, привезенной с памятных мест региона, от ветеранов Великой Отечественной войны участникам СВО. 

Ученик Брянской кадетской школы им. Героя России Шкурного Фёдор Симоненко и юнармеец школы №6  Иван Бацуев передали гильзу  ветерану Великой Отечественной войны Борису Васильевичу Шапошникову. Представитель поколения Победителей вручил символ силы, веры и памяти  участнику спецоперации Алексею Шульге и представителю отряда БАРС-Брянск Антону Растворову.

Читайте также
Ветеранов Великой Отечественной войны в праздничный день поздравил глава Фокинской администрации
17 сентября 18:42
Ветеранов Великой Отечественной войны в праздничный день поздравил глава Фокинской администрации
Двух наркокурьеров из Узбекистана брянский суд отправил в колонию
17 сентября 17:39
Двух наркокурьеров из Узбекистана брянский суд отправил в колонию
Брянские спортсмены поучаствовали в Международных игры князя Александра Невского
17 сентября 15:48
Брянские спортсмены поучаствовали в Международных игры князя Александра Невского
Цифровой провал: Брянск оказался в хвосте рейтинга «умных» городов
17 сентября 15:31
Цифровой провал: Брянск оказался в хвосте рейтинга «умных» городов

Новости регионов

17.09.2025 11:43
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным? 
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами.   Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
17.09.2025 11:42
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного

Актуальные темы

Общество
В Брянске ограничат движение транспорта в День города
Общество
Специалист из Брянска возглавила роддом в Обнинске
Происшествия
Человек пострадал на пожаре в Брянске
Лента новостей
Водитель машины пострадал при атаке дронов в Стародубском округе
Общество
Новую школу торжественно открыли в Брянске

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала «Любопытная Варвара» стартует в Wink.ru 2 октября
Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала «Любопытная Варвара» стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала «Любопытная Варвара. Второй сезон» (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Александр Богомаз и Борис Эбзеев обсудили вопросы функционирования электросетевого комплекса Брянской области
Александр Богомаз и Борис Эбзеев обсудили вопросы функционирования электросетевого комплекса Брянской области

Как сообщает телеграм канал "Россети Центр", в день празднования 1 040-летия со дня образования Брянска состоялась встреча Губернатора Александра Богомаза и Генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Бориса Эбзеева.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика