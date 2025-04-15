Активисты «Движения Первых» побывали на экскурсии в Брянской областной Думе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянской областной Думе побывали активисты и наставники регионального отделения «Движения Первых». В их числе и участница встречи с Президентом России Владимиром Путиным Ариана Барановская.

Заместитель председателя комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Вячеслав Губанов рассказал о становлении законотворчества на Брянщине, о развитии региона и реализации программ. После беседы ребята побывали на экскурсии по думе. Они познакомились с историей регионального парламент и узнали о важных вехах законодательства.