Актёры брянского театра побывали в музее в Сибири в рамках программы «Большие гастроли». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Актёры Брянский театра юного зрителя в рамках федеральной программы «Большие гастроли» приехали в город Северск Томской области. Для зрителей Северского театра для детей и юношества они привезли сказку «Финист – Ясный сокол» (6+), комедию «Знакомство по объявлению» (12+) и спектакль «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (3+).

Также актёров и сотрудников брянского театра пригласили на экскурсию в музей города Северска. Они побывали на выставке, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войны. Также гости Сибири посетили спектакль Томского ТЮЗа, а также прошли по достопримечательностям и красивым местам города.