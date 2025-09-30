Актёры брянского театра побывали в музее в Сибири в рамках программы «Большие гастроли». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
Актёры Брянский театра юного зрителя в рамках федеральной программы «Большие гастроли» приехали в город Северск Томской области. Для зрителей Северского театра для детей и юношества они привезли сказку «Финист – Ясный сокол» (6+), комедию «Знакомство по объявлению» (12+) и спектакль «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (3+).
Также актёров и сотрудников брянского театра пригласили на экскурсию в музей города Северска. Они побывали на выставке, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войны. Также гости Сибири посетили спектакль Томского ТЮЗа, а также прошли по достопримечательностям и красивым местам города.
24.09.2025 12:52
Учебный план
В областном центре обсудили реализацию региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Участие в обсуждении приняли губернатор Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – гость отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области. «Бойцы, которые защищали страну
24.09.2025 12:47
Отдых на берегу озера
В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н.М. Пржевальского. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. На прошлой неделе он подписал соглашение о реализации проекта с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Cosmos Hotel Group — это ведущий федеральный гостиничный
24.09.2025 12:45
Закрыто на реставрацию
Со следующего учебного года на Смоленщине начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников. Подготовка студентов по востребованному направлению станет возможной после заключения в Москве трёхстороннего соглашения о реализации сетевой образовательной программы. Подписи под документом поставили губернатор Василий Анохин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, ректор МАРХИ Дмитрий
24.09.2025 12:40
Заменим и отремонтируем
Как развивают сферу ЖКХ в регионе? В Москве прошёл Всероссийский форум развития ЖКХ, организаторами которого выступили Минстрой РФ и Правительство Москвы. С приветственным словом к участникам обратился министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава ведомства отметил, что форум – это площадка для выработки решений, которые напрямую отражаются на качестве жизни миллионов людей. 2