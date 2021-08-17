Альпинисты помогли устранить повреждения брянского «Ясеня-великана»

Они забрались на дерево и обрезали надломленную ветку.

Ливень с градом повредили 300-летнее дерево на Петровской горе, которое брянцы называют «Ясень-великан». Из-за непогоды надломилась большая ветка на высоте около 6 метров.

Управление лесами приняло решение об оказании помощи в ликвидации последствий непогоды. Но для работы на такой высоте нужны были специалисты и техника.

Помочь решила команда туристов «Hamsters», члены которой имеют необходимое оборудование и альпинистские навыки.

Надломленную ветку удалили, место надлома обработали специальным средством, чтобы не образовались гниль и грибные заболевания.

Что интересно, за несколько дней до этого «Ясень-великан» занял третье место в конкурсе «Дерево года – 2021».