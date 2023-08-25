Амфитеатр строят в сквера имени Пушкина в Брянске

В сквера имени Пушкина в Брянске подряжчик монтирует ограждение и строит амфитеатр. Об этом сообщили в городской администрации.

В сквере имени А.С. Пушкина в Володарском районе Брянска завершается ремонт. Подрядчик «КБК Строй» уже установил новые светильники и уложил на пешеходных дорожках тротуарную плитку. Специалисты проводят ландшафтные работы, монтирую ограждение, а также устанавливают скамейки и урны. А в центре сквера рабочие обустраивают небольшой амфитеатр.

Ремонт делают по программе «Формирование комфортной городской среды». На него выделили 20 млн рублей.