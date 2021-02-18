Аномальные холода на Брянщине продлятся до вечера субботы

Среднесуточная температура воздуха в регионе в ближайшие два дня будет на 7-10 градусов ниже нормы.

По прогнозам синоптиков, пришедшие сегодня на Брянщину аномальные холода продержатся до субботы, 20 февраля включительно.

Все эти дни среднесуточная температура воздуха будет находиться ниже климатической нормы на 7-10 градусов.

В ГУ МЧС сегодня объявили по региону штормовое предупреждение и напоминают брянцам. что аномальные морозы чреваты возникновением ЧС в связи с переохлаждением и обморожением и сбоев в работе тепловых и энергетическпх систем.