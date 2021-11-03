Аттракционы в парке Толстого и на Кургане в Брянске признали опасными

10 предпринимателей оштрафовали.

Прокуратура Советского района Брянска выявила массовые нарушения при эксплуатации аттракционов в парке-музее Толстого и ЦПКИО имени 1000-летия Брянска.

Как сообщает ведомство, 10 индивидуальных предпринимателей эксплуатируют аттракционы, в том числе батуты, без разрешений и с нарушениями требований безопасности.

В отношении предпринимателей прокуратура возбудила административные дела за нарушение требований технических регламентов. По решению Арбитражного суда Брянской области владельцев аттракционов оштрафовали.