Аварийное дерево спилили в Брянске за несколько часов

Аварийную иву около спортшколы в Брянске коммунальщики спилили за несколько часов. Об этом рассказали в городской администрации.

В комитет по ЖКХ администрации Брянска обратился директор школы по спортивной гимнастике Николай Новиков. Он обратил внимание на иву, которая растёт неподалеку от учебного заведения. Дерево треснуло по центру и в любой момент могло упасть. А мимо него на занятия ходят дети.

На вызов срочно отправились специалисты дорожного управления.За несколько часов аварийное дерево спилили.