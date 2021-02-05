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Автобусный маршрут №25 в Брянске станет чаще ходить по выходным

2021, 05 февраля 10:22 Общество
Автобусный маршрут №25 в Брянске станет чаще ходить по выходным
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Новый график движения вступает в силу с завтращнего дня.

Начиная с 6 февраля в Брянске изменяется график движения автобуса №25, который курсирует между школой №61 и Телецентром.

Как сообщается в группе «Брянский автобус» во ВКонтакте, машины начнут выходить на маршрут по выходным раньше и отправляться в последний рейс позже, а интервал между ними сокращается.

Новый график движения автобуса №25 по выходным:

«Школа 61»: 5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 7.31, 7.44, 8.02, 8.11, 8.20, 8.29, 8.38, 8.47, 8.56, 9.05, 9.14, 9.23, 9.32, 9.41, 9.50, 9.59, 10.08, 10.17, 10.26, 10.35, 10.44, 10.53, 11.02, 11.11, 11.20, 11.29, 11.38, 11.47, 11.54, 12.01, 12.08, 12.18, 12.28, 12.43, 12.58, 13.08, 13.18, 13.28, 13.38, 13.48, 13.58, 14.13, 14.28, 14.38, 14.48, 14.55, 15.02, 15.09, 15.16, 15.23, 15.30, 15.37, 15.44, 15.51, 15.58, 16.08, 16.16, 16.24, 16.33, 16.41, 16.49, 16.57, 17.05, 17.13, 17.21, 17.30, 17.39, 17.50, 17.58, 18.06, 18.15, 18.24, 18.34, 18.44, 19.00, 19.18, 20.13, 20.56, 21.50.

«Телецентр»: 7.00, 7.40, 8.10, 8.40, 8.56, 9.05, 9.23, 9.32, 9.41, 9.50, 9.59, 10.08, 10.17, 10.26, 10.35, 10.44, 10.53, 11.02, 11.11, 11.20, 11.29, 11.38, 11.47, 11.56, 12.05, 12.14, 12.23, 12.32, 12.41, 12.50, 12.59, 13.08, 13.17, 13.24, 13.31, 13.41, 13.56, 14.11, 14.21, 14.31, 14.41, 14.51, 15.01, 15.11, 15.21, 15.34, 15.48, 16.00, 16.09, 16.17, 16.24, 16.31, 16.39, 16.46, 16.53, 17.00, 17.07, 17.14, 17.21, 17.28, 17.36, 17.44, 17.52, 18.02, 18.12, 18.20, 18.27, 18.34, 18.42, 18.51, 19.00, 19.10, 19.20, 19.30, 19.40, 19.50, 20.00, 20.10, 20.22, 20.40, 21.35, 22.17, 23.05.

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