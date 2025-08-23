Автопробег прошёл в Брянске в честь Дня государственного флага. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В День государственного флага Российской Федерации в Брянске прошёл автопробег. Участие в нём приняли военнослужащие, представители фонда «Защитники Отечества», автоклуба «Стиль строгий», силовых структур, общественных организаций, мотогруппа УМВД России по Брянской области, ретромашины, студенты и жители Брянска, руководители области и города Брянска.

«Большая честь в этот праздничный день — от наших земляков, наших защитников с передовой, флаг России передал ветеран СВО Андрей Швыркин», — отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Автопробег стартовал на Кургане Бессмертия. Колонна под флагами России проехала через Славянский мост и Проспект Героев.