В службу занятости Брянска обратилось 1848 человек с начала года

2025, 17 декабря 14:55

В службу занятости Брянска обратилось 1848 человек за год. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании в горадминистрации Брянска обсудили итоги госпрограммы по содействию занятости населения. На заседание территориальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений выступила директор кадрового центра «Работа России» областного центра Ирина Шведова.

С начала года в службы занятости за помощью в поиске работы обратилось 1848 человек. Безработными признаны 1302 жителя города. По федеральному проекту «Активные меры содействие занятости» нацпроекта «Кадры»переобучение прошли 248 человек. Большинство уже нашли работу.

За 11 месяцев центр «Работа России» провёл 10 ярмарок вакансий. Их посетили около тысячи человек, а 319 участников нашли работу.

По государственной программе в городе трудоустроили 1738 подростков от 14 до 18 лет. Почти 14,5 млн рублей выделилил из бюджета для компенсации затрат работодателя по выплате им зарплаты.

Также в кадровом центре открыт офис «Мама-профи». В него вошли 79 женщин, воспитывающих детей. Сервис «Карьерный вектор для СВОих» и клуб «С заботой о СВОих» созданы для помощи военнослужащим в поиске работы. Для прибывших в регион соотечественников разработан сервис «Работай в Брянской области».