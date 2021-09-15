Балку с автографами Богомаза, Кадырова и Неверова уложили на новом мосту в Брянске

В областном центре продолжается строительство дороги Брянск I – Брянск II.
Продолжаются работы в рамках второго этапа строительства дороги – защитной дамбы Брянск I – Брянск II.
У моста через Снежеть рабочие возводят четыре струенаправляющие дамбы, призванные не допустить размыва территории. Также продолжается строительство участка дороги, ведущего к Советскому району, в рамках которого возводят мост через Десну, протяженностью 270 метров.
Накануне здесь уложили первую балку. За процессом наблюдали губернатор Александр Богомаз, а также руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, прибывшие в Брянскую область с рабочим визитом. Они оставили свои подписи на первой балке, после чего ее уложили на опоры. Всего на мосту будет смонтируют 198 балок. Их доставят из Белгорода.
14.09.2021 10:04
Дополнительный пассажирский поезд свяжет Смоленск и Москву в период ноябрьских праздников
В период ноябрьских праздников в связи с увеличением спроса на поездки холдинг «РЖД» назначил дополнительный пассажирский поезд №205М/206М Москва – Смоленск. Из Москвы в Смоленск поезд отправится 3 ноября в 23:58. В обратном направлении – 7 ноября в 22:56. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Ярцево, Сафоново, Издешково, Вязьма, Гагарин, Можайск. В праздничные дни ноября
13.09.2021 17:56
14 сентября в Смоленской области резко похолодает
14 сентября, в Смоленской области стремительно похолодает. О погоде в этот день сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. По области температура воздуха будет ночью +7°C…+12°C, днём +12°C…+17°C. В Смоленске ночью +8°C…+10°C, днём +13°C…+15°C. Северо-западный ветер (7-12 м/с) пригонит дождевые облака и ночью местами пройдет небольшой дождь, днём же преимущественно без осадков. В
09.09.2021 12:19
На отдых по путёвке
Как в регионе прошла летняя оздоровительная кампания? На календаре – сентябрь, и дети после отдыха вернулись к учёбе. Во время прошедших школьных каникул сотни юных смолян смогли отдохнуть в лагерях и санаториях, поправить своё здоровье, с пользой провести время и получить приятные впечатления. В Смоленске подвели итоги детской летней оздоровительной кампании. Это стало ключевым вопросом
09.09.2021 12:18
Культурный повод
С 1 сентября на Смоленщине, как и в целом по всей стране, стартовал федеральный проект «Пушкинская карта», нацеленный на популяризацию культурных мероприятий среди молодёжи. В рамках проекта парни и девушки от 14 до 22 лет имеют возможность получить виртуальную «Пушкинскую карту» номиналом в 3 тысячи рублей, благодаря которой они могут культурно проводить свой досуг –
09.09.2021 12:17
Большие проекты – малым городам
Стали известны итоги V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который позволяет благоустраивать населённые пункты страны за счёт федеральных средств. По результатам конкурса два города Смоленщины – Демидов и Сафоново – стали победителями. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Он