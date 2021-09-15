Балку с автографами Богомаза, Кадырова и Неверова уложили на новом мосту в Брянске

В областном центре продолжается строительство дороги Брянск I – Брянск II.

Продолжаются работы в рамках второго этапа строительства дороги – защитной дамбы Брянск I – Брянск II.

У моста через Снежеть рабочие возводят четыре струенаправляющие дамбы, призванные не допустить размыва территории. Также продолжается строительство участка дороги, ведущего к Советскому району, в рамках которого возводят мост через Десну, протяженностью 270 метров.

Накануне здесь уложили первую балку. За процессом наблюдали губернатор Александр Богомаз, а также руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, прибывшие в Брянскую область с рабочим визитом. Они оставили свои подписи на первой балке, после чего ее уложили на опоры. Всего на мосту будет смонтируют 198 балок. Их доставят из Белгорода.