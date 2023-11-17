Бассейн в детском саду Брянска должны сдать до конца ноября

Бассейн в детском саду №127 Брянска подрядчик должен отремонтировать до конца ноября. Об этом сообщили в городской администрации.

В детсаду №127 «Березка» в Брянске продолжается капитальный ремонт бассейна. Подрядчик выполнил большую часть работ. В настоящее время специалисты укладывают плитку. При этом по мунконтрату ремонт рассчитан до 30 ноября.

Бассейн в детсаду вошёл в госпрограмму «Развитие образования и науки Брянской области». Стоимость ремонта превысила восемь млн рублей.