«Баттл ГТО» прошел в Брянске
«Баттл ГТО» в Брянске собрал 28 команд со всего региона. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.
В Брянском училище олимпийского резерва в Брянске прошёл «Баттл ГТО». На соревнования собрались 28 команд из муниципальных образований региона.
В рамках батла участники выполняли нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Эстафета состояла из восьми этапов: бег, прыжок в длину, отжимания, пресс, приседания с гирей или набивным мячом, рывок гири для мужчин и запрыгивания на тумбу.
Победила в турнире команда училища «Огненный лис». «Серебро» завоевали гости из Брянского района. Третьими стали представители Карачевского района.
Читайте также
Новости регионов
Заработки и траты
В Смоленской области провели публичные слушания по бюджету. В Смоленской области 8 ноября состоялись публичные слушания, посвящённые бюджету региона на 2024 год и плановый период 2025/26 года. Мероприятие организовано и проведено комитетом Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, возглавляет который Николай Дементьев. Бюджет с профицитом Проект областного бюджета ранее разработали представители регионального правительства.