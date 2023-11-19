«Баттл ГТО» прошел в Брянске

«Баттл ГТО» в Брянске собрал 28 команд со всего региона. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Брянском училище олимпийского резерва в Брянске прошёл «Баттл ГТО». На соревнования собрались 28 команд из муниципальных образований региона.

В рамках батла участники выполняли нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Эстафета состояла из восьми этапов: бег, прыжок в длину, отжимания, пресс, приседания с гирей или набивным мячом, рывок гири для мужчин и запрыгивания на тумбу.

Победила в турнире команда училища «Огненный лис». «Серебро» завоевали гости из Брянского района. Третьими стали представители Карачевского района.