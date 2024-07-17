Беговые дорожки отремонтировали на стадионе школы №66 Брянска по программе «Инициативное бюджетирование». Об этом сообщили в городской администрации.

На стадионе школы №66 Брянска завершился ремонт беговых дорожек. Покрытие здесь привели в порядок впервые за 35 лет. Преобразился школьный стадион по программе «Инициативное бюджетирование». Подрядчик уложил примерно две тысячи квадратных метров асфальта. Рабочим осталось только нанести разметку.

«В этом году у нас юбилей, который коллектив и ученики отметят в октябре. В программе инициативного бюджетирования мы участвуем уже в третий раз. Сейчас решили завершить комплексное благоустройство стадиона, чтобы было красиво, безопасно и доступно», — отметил директор школы №66 Лев Щепецкий.

В этом году в Брянске 26 детских садов и школ принимают участие в программе «Инициативное бюджетирование». На ремонт и строительство игровых и спортивных зон выделено 64 миллиона рублей.