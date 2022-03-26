Белорусская делегация посетила новый Дворец Единоборств в Брянске

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко отметил, что в Брянской области делается всё для развития молодёжи и спорта.

Губернатор Александр Богомаз и делегация Гомельской области во главе с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко посетили новый Дворец единоборств в Брянске.

Это одно из самых значимых спортивных сооружений в регионе и в Центральном федеральном округе. В нём пять корпусов площадью в 55 тысяч квадратных метров, главный зал на четыре тысячи зрителей и несколько поменьше для разных видов спорта. Также там есть бассейн, ресторан, гостиница и реабилитационный центр для спортсменов.

На строительство потратили более двух миллиардов рублей. Объект полностью готов и сейчас его принимают контролирующие органы.

«Дворец единоборств даст все возможности вырастить новых чемпионов. В Брянской области делается всё возможное для развития молодёжи, спорта. Нас встречал чемпион мира, это стимул для молодёжи, что есть такие условия для занятий спортом, а ещё есть на кого смотреть, авторитет. Я думаю, в ближайшее время здесь появится не один чемпион, их будет много!» — отметил Иван Крупко.

С гостями договорились о проведении спортивных соревнований между командами Гомельской и Брянской областей. Начать решили с хоккея.