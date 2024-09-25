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Белорусские строители возведут вторую многоэтажку в Брянске

2024, 25 сентября 12:36 Общество
Белорусские строители возведут вторую многоэтажку в Брянске
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Белорусские строители возведут вторую многоэтажку в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации. 

На международном форуме «Гомель — Брянск» глава Брянской горадминистрации Александр Макаров и гендиректор компании «Гомельский ДСК» Александр Гончаров подписали соглашение о строительстве многоэтажного дома в областном центре. 

Трехсекционный десятиэтажный 108-квартирный дом появится на Московском проспекте. 27 помещений в нём  предназначены для детей-сирот. 

Напомним, в октябре 2023 года за полтора года белорусские строители возвели 16-этажку по улице Степной. 

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