Белорусы красят в оранжевый фасад новой многоэтажки в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

На проспекте Московском в Брянске на месте аварийного барака «вырос» новый девятиэтажный дом. Это вторая многоэтажка, которую построил «Гомельский ДСК» в областном центре.

На 85% рабочие завершили расшивку и герметизацию межпанельных швов, установили окна. Окраску фасада выполнили на 30%. здание будет в персиковых оттенках, разбавляющих другие цвета строгой геометрии. Внутри специалисты готовят к покраске лестничные пролёты, коридоры и лифтовые холлы. В процессе подвода в дом газопровод, водопровод и канализация.

27 из 108 квартир передадут детям-сиротам. Помещения для них отремонтируют «под ключ».

В новом доме будет три подъезда с одно- и двухкомнатными квартирами площадью около 37 и 60 квадратных метров.