Бетоном заливают ростверк последней опоры моста в Брянске

Строители заливают бетоном ростверк последней шестой опоры моста в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В новом филиале МФЦ Еще один многофункциональный центр заработал в Смоленске. Новый филиал МФЦ на прошлой неделе распахнул свои двери на ул.Маршала Еременко, в доме №60а. Это значит, что государственные и муниципальные услуги стали доступнее и ближе для жителей Заднепровского района. В новом МФЦ побывал врио губернатора Василий Анохин, который осмотрел филиал и также пообщался с его сотрудниками. Вся

Педагогический стаж В преддверии нового учебного года в КВЦ им. Тенишевых прошла традиционная областная августовская педагогическая конференция. В ней приняли участие врио губернатора Василий Анохин и в режиме ВКС министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Василий Анохин рассказал участникам встречи о проводимой на Смоленщине политике в сфере образования и в том числе о мерах поддержки педагогов. Врио губернатора

Погрузка на железной дороге в Смоленской области увеличилась на 4,3% в январе-августе В январе-августе 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 1,9 млн тонн, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 8 месяцев текущего года погружено: химических и минеральных удобрений – 1,36 млн тонн (+10,3% к январю-августу 2022 года); строительных грузов – 206,1 тыс. тонн (+15,9%); лесных грузов

Капитальный ремонт железнодорожного переезда на перегоне Стодолище – Энгельгардтовская в Смоленской области начнется 7 сентября Капитальный ремонт начнется на железнодорожном переезде 304 км перегона Стодолище – Энгельгардтовская в Смоленской области 7 сентября. До 29 сентября железнодорожники выполнят комплекс работ по демонтажу старого и укладке нового резинокордового настила в зоне пересечения железной и автомобильных дорог, заменят плиты устройств заграждения (УЗП) и направляющие столбики. Кроме того, будет проведено техническое обслуживание устройств безопасности

В День знаний железнодорожники провели для школьников села Катынь в Смоленской области открытый урок безопасности На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, железнодорожники провели для учащихся Катынской средней школы в Смоленской области открытый урок по правилам безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре. Дети этой школы ежедневно переходят железную дорогу по пути в учебное заведение. В рамках акции «Уступи дорогу поездам!», которая проходит на МЖД с 1 по 30 сентября, работники магистрали совместно