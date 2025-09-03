Благоустройство набережной завершается в парке Суража в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В прошлом году город Сураж победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды по нацпроекту «Жилье и городская среда». Там благоустраивают парк. Подрядчик установит на центральной аллее фонтан из двух чаш. В зонах отдыха расположены скамьи-качели, детская и спортивная площадки, а также кафе с видом на реку. В настоящее время рабочие заканчивают благоустройство набережной.

«Современный, красивый, благоустроенный парк, станет местом притяжения для жителей, где можно будет погулять, отдохнуть, провести время с семьей и детьми», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.