Богомаз потребовал наказать медиков «по верхней планке» за липовую вакцинацию

По его словам, задержанные «плачут в СИЗО».
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в очередной раз прокомментировал скандал в Сельцовской городской больнице, сотрудники которой наладили торговлю поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, утилизируя при этом вакцину.
«Все вы знаете о ситуации, которая произошла в Сельцовской городской больнице, когда выдавали за деньги левые справки, при этом еще и вакцину уничтожали, якобы прививали людей. Ведется следствие, и я считаю, что наказание за такие действия должно быть по всей строгости закона, по верхней планке!» – заявил брянский губернатор.
По его словам, «чтобы этого не было, нужно проводить работу с подчиненными».
«Чтобы они потом не сидели в СИЗО и не плакали, понимая, что им грозит реальный срок за 10-20 тысяч рублей», – заключил Богомаз.
Ранее губернатор назвал торговлю поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19 аморальной.
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