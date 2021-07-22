Богомаз потребовал наказать медиков «по верхней планке» за липовую вакцинацию

По его словам, задержанные «плачут в СИЗО».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в очередной раз прокомментировал скандал в Сельцовской городской больнице, сотрудники которой наладили торговлю поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, утилизируя при этом вакцину.

«Все вы знаете о ситуации, которая произошла в Сельцовской городской больнице, когда выдавали за деньги левые справки, при этом еще и вакцину уничтожали, якобы прививали людей. Ведется следствие, и я считаю, что наказание за такие действия должно быть по всей строгости закона, по верхней планке!» – заявил брянский губернатор.

По его словам, «чтобы этого не было, нужно проводить работу с подчиненными».

«Чтобы они потом не сидели в СИЗО и не плакали, понимая, что им грозит реальный срок за 10-20 тысяч рублей», – заключил Богомаз.

Ранее губернатор назвал торговлю поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19 аморальной.