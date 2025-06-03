Бойцы «БАРС-Брянск» получили новые автомобили от депутатов Госдумы. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

На прошлой неделе в Брянске прошло выездное заседание Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту. Его провёл председатель Олег Матыцина. На заседании депутаты решили помочь добровольческому отряду «БАРС-Брянск». Они собрали средства и купили необходимую технику.

3 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз и Олег Матыцин передали командиру отряда «БАРС-Брянск» Сергею Антошину.

«Это хороший пример патриотизма со стороны народных избранников, личный пример депутата Госдумы от Брянской области Олега Васильевича Матыцина, который много помогал региону, когда занимал пост Министра спорта РФ, а теперь Брянская область стала для него по-настоящему родной. Люди не ошиблись, проголосовав за него, это рекордные 68 % брянских избирателей, и он с честью оправдывает доверие», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.