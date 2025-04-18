Более 10 километров трассы Погар-Стародуб отремонтируют по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» вошёл участок трассы Погар-Стародуб. Подрядная организация ООО «Брянскагропромдорстрой» приведёт в порядок более 10-ти километров дороги в Погарском районе и Стародубском муниципальном округе.

Специалисты заменят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и отремонтируют съезды. На завершающем этапе работ на дорогу нанесут термопластиком разметку.