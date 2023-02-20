Более 10 тысяч км дорог почистили на Брянщине

За выходные дни в Брянской области почистили от снега более 10 тысяч километров проезжей части. Об этом рассказали в региональном дорожном управлении

Автодорог Брянской области регионального и межмуниципального значения за минувшие выходные дни приводили в порядок 436 единиц техники. Всего от снега рабочие очистили свыше 10 тысяч км проезжей части и 5168 км обочин. Также 6219 километров автодороги было обработано от образования наледи. На это потратили 7819 тонн песко-соляной смеси.